Botulino e altre operazioni di chirurgia estetica, ma non era medico: denunciata Iniettava botox, filler alle labbra ed effettuava infiltrazioni di acido ialuronico sul viso: denunciata falsa dottoressa in provincia di Avellino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Iniettava botulino e filler alle proprie clienti, effettuava operazioni estetiche, prescriveva ricette e medicinali ai propri pazienti: ma non era un medico. Dopo mesi di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento e svolte dai militari della Guardia di Finanza di Ariano Irpino, per lei è scattata la denuncia: la donna, residente nella provincia di Avellino, dovrà ora rispondere dei reati di esercizio abusivo della professione medica, truffa, formazione di atti falsi e false informazioni su qualità personali.

Tutto è iniziato nel novembre 2021, quando durante alcuni controlli ispettivi le forse dell'ordine scoprirono che la donna lavora all'interno di numerosi centri estetici campani, effettuando iniezioni sottocutanee di botulino e di filler, prescrivendo ricette e medicinali senza alcun titolo. Dalle indagini è emerso che la donna pubblicizzava la sua attività sui social network, creando una rete di propri clienti. Tra i suoi interventi, oltre a filler alle labbra, iniettava anche botox ed effettuava infiltrazioni di acido ialuronico su varie parti del viso, arrivando a guadagnare oltre 5mila euro.

Inoltre, la donna esibiva una Laurea Breve per Docenti di Medicina Estetica conseguita all'Università di Fisciano che però è risultata fasulla: non esiste infatti neppure la facoltà indicata nella pergamena. In più, gli inquirenti hanno trovato anche un altro titolo di studio, anch'esso falso, con attestazione dell'Università di Roma Tor Vergata. Titoli e pergamene che venivano esibite sia presso lo studio estetico di casa sua, sia presso lo studio che aveva in Ariano Irpino. Inoltre, interrogata dagli inquirenti, la donna si era anche presentata come dottoressa che lavorava presso il centro vaccinale di Flumeri, in provincia di Avellino: circostanza che, a sua volta, si è rivelata falsa.