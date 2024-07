Dentista mai laureato, studio abusivo scoperto e chiuso dalla Finanza in Irpinia

video suggerito

Immagine di repertorio

Studio dentistico abusivo scoperto e chiuso dalla Guardia di Finanza a Prata di Principato Ultra, nella provincia di Avellino: il finto dentista, un uomo del posto di 60 anni, non aveva infatti mai conseguito la laurea ed è per questo stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica.

I finanzieri del Gruppo di Avellino, diretti dal maggiore Silverio Papis, hanno controllato lo studio dentistico abusivo nell'ambito di operazioni finalizzati a contrastare proprio abusivismo ed evasione fiscale: i militari delle Fiamme Gialle hanno così scoperto che l'uomo che lo gestiva, nonostante svolgesse tutte le attività proprie di un dentista, non aveva mai conseguito né la laurea specialistica né la successiva specializzazione e, ovviamente, non era iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

All'interno dello studio, i finanzieri hanno sequestrato attrezzatura specifica per la professione odontoiatrica, un apparecchio per radiografie, materiali ad uso dentistico, farmaci, nonché documentazione varia che riportava i nomi dei clienti e i relativi appuntamenti. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire il volume d'affari dello studio dentistico abusivo, per il recupero a tassazione degli introiti illecitamente accumulati e sottratti all’imposizione fiscale.