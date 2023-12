Bottiglia molotov lanciata in una casa all’Avvocata, incendio sfiorato: la miccia si è spenta Un ordigno incendiario è stato lanciato sul balcone di un pregiudicato del quartiere Avvocata, nel centro di Napoli; le indagini affidate alla Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Una bottiglia molotov è stata lanciata nella notte nel balcone di un'abitazione al piano rialzato di un edificio di via Santa Maria Avvocata, nel centro di Napoli; l'ordigno rudimentale non ha causato un incendio perché, come è stato successivamente verificato, la miccia si è spenta subito. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.

La casa risulta appartenere a un 56enne del posto, R. M., pregiudicato; l'uomo, ascoltato dai poliziotti, non è stato in grado di fornire elementi utili per le indagini e avrebbe detto di non avere subito minacce. Tra le ipotesi ritenute al momento maggiormente verosimili, quella di una intimidazione rivolta al 56enne o a un suo familiare; i poliziotti stanno indagando anche sulle frequentazioni e sulla sua vita privata. La zona non sarebbe coperta da telecamere di sorveglianza.