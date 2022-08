Bottiglia di vetro in testa e poi due coltellate: 27enne ferito al centro storico di Napoli Il giovane è stato colpito in via Mezzocannone dopo una discussione con alcune persone per questioni di viabilità: per lui 30 giorni di prognosi.

A cura di Valerio Papadia

Ancora violenza al centro storico di Napoli che, durante il fine settimana, diventa ritrovo di giovani e giovanissimi ma anche, non troppo raramente, teatro di aggressioni, rapine e risse: l'ultimo accadimento negativo questa notte, poco dopo la mezzanotte, quando un giovane di 27 anni – incensurato – è stato vittima di un'aggressione. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 27enne stava passeggiando in via Mezzocannone insieme a un amico quando sarebbe stato aggredito da alcuni extracomunitari per futili motivi, sembrerebbe per questioni di viabilità: il giovane è stato colpito dapprima con una bottiglia di vetro sulla testa e poi da due coltellate, una all'emitorace destro e un'altra alla spalla.

Il giovane è stato ricoverato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto: le ferite riscontrate sono state giudicate guaribili in 30 giorni e il 27enne non è in pericolo di vita, ma i medici hanno ritenuto necessario, ad ogni modo, prolungare il suo ricovero per tenerlo sotto osservazione, probabilmente alla luce del colpo ricevuto alla testa. Nel nosocomio partenopeo sono arrivati i carabinieri della stazione di Marianella, che hanno ascoltato il racconto della vittima e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e le motivazioni della lite e per individuare i responsabili dell'aggressione.

Donna minacciata in casa: malvivente arrestato al centro storico

Ancora nel centro storico di Napoli, precisamente in vicoletto II Santa Maria a Cancello, nel pomeriggio di ieri, sabato 6 agosto, un uomo è stato arrestato. Il malvivente si è introdotto in casa di una donna e, dopo averla minacciata con un coltello, ha tentato di rapinarla: fortunatamente, in quel momento è tornato il compagno della vittima, che ha messo in fuga il ladro e ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che hanno arrestato il malvivente.