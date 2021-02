Quattro arresti nella zona delle Case Nuove di Napoli: sono tutti pregiudicati appartenenti alla famiglia dei Marigliano che devono rispondere di svariati reati, tra cui tentata estorsione e lesioni personali commessi in associazione di tipo mafioso, nonché di concorso in detenzione a fini di spaccio di sostante stupefacenti. Gli arresti sono stati eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Vicaria-Mercato, dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

I quattro arrestati sono Ciro Marigliano (58 anni), Giuseppe Marigliano (35 anni), Pasquale Marigliano (67 anni) e Riccardo Marigliano (29 anni): tutti appartenenti a quei Marigliano che, secondo gli inquirenti, da tempo gestiscono diversi attività illecite legate al traffico ed al commercio di sostanze stupefacenti, controllandone anche una parte del mercato nella zona, alimentato grazie agli acquisti dal clan Caldarelli che opera proprio nella zona delle Case Nuove e legato ai Mazzarella.

L'episodio che ha fatto scattare le indagini da parte delle forze dell'ordine si è registrato lo scorso anno, quando a gennaio un uomo era stato picchiato con un bastone e accoltellato al torace, apparentemente senza motivo. In realtà, il tutto rientrava in una strategia volta a "convincere" l'uomo a versare i soldi che avrebbe dovuto dare per l'acquisto di droga. Vicenda che vedrebbe coinvolti tutti i quattro uomini arrestati quest'oggi, che devono rispondere di tentata estorsione e lesioni personali commessi in associazione di tipo mafioso, nonché di concorso in detenzione a fini di spaccio di sostante stupefacenti: quest'ultimo capo d'accusa è riferito solo a tre dei quattro, con la sola esclusione di Pasquale Marigliano.