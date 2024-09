Botte all’infermiere per avere una sedia a rotelle, poi sfondano la porta dell’ospedale: panico a Villa Betania

Pretendono subito una sedia a rotelle e riempiono di insulti e spintoni l'infermiere. Poi, sfondano al porta dell'ospedale per entrare. Scene di panico ieri sera all'Ospedale Evangelico Villa Betania, nell'area orientale di Napoli. Dove un infermiere del Triage è stato aggredito dai familiari di una paziente. Danneggiata anche la porta di ingresso del Pronto Soccorso. A denunciare l'accaduto è Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: "Si intensifica l’escalation di fenomeni di aggressione ai danni del personale sanitario nel territorio di Napoli e provincia. A Villa Betania – afferma – porta sfondata del pronto soccorso e infermiere del Triage aggredito".

Secondo l'associazione, che lotta contro le violenze nei confronti del personale sanitario, si tratterebbe dell'aggressione numero 43 del 2024 all'Asl Napoli 1: "61 aggressioni totali tra Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2 da inizio 2024":

Poi conclude:

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha manifestato:

Il Prefetto ha assicurato:

la massima attenzione sulla problematica attraverso la prosecuzione delle attività messe in campo per contrastare tale fenomeno con l'incremento dei presidi di polizia presso i pronto soccorsi. Sono già stati realizzati collegamenti "punto a punto" tra tutti gli ospedali e i presidi di polizia nonché sistemi di videosorveglianza presso i locali del pronto soccorso e le ambulanze e, così come pianificato in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati intensificati i controlli da parte delle Forze dell'ordine nelle aree adiacenti ai nosocomi, considerati obiettivi sensibili.