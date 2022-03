Omicidio a Boscotrecase, Gaetano Ariosto ucciso a colpi di pistola Un uomo di 48 anni, Gaetano Ariosto, è stato ucciso con un colpo di pistola a Boscotrecase (Napoli). Sul posto i carabinieri, dinamica in via di ricostruzione.

A cura di Nico Falco

Un uomo di 48 anni, Gaetano Ariosto, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco oggi pomeriggio in via Rio, nel centro di Boscotrecase, comune della provincia di Napoli. Sulle circostanze sono ancora in corso accertamenti, la dinamica è in via di definizione. La vittima sarebbe stata colpita da un solo proiettile, fatale. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata e il magistrato di turno. Dalle prime verifiche l'uomo, residente a Napoli, è risultato essere pregiudicato.