Bosco in Rosa: a Napoli si corre nel Real Bosco di Capodimonte per sostenere il Santobono Sabato 14 ottobre, alle ore 16, nel Real Bosco di Capodimonte si terrà la corsa “Bosco in Rosa”, una giornata di sport e cultura per scoprire il patrimonio botanico del parco con iniziative dedicate alla beneficenza e alla prevenzione.

A cura di Vincenzo Piccolo

Sabato 14 ottobre, alle ore 16, il Real Bosco di Capodimonte si tingerà di rosa, con 700 donne che solcheranno i suoi viali per la quarta edizione del "Bosco in Rosa – Corri tra i Capolavori". Questa manifestazione podistica, riservata esclusivamente alle donne, offre un percorso di 4 km nel parco voluto da Carlo III di Borbone. L'evento è organizzato dalla Napoli Running, una realtà consolidata nel panorama podistico italiano, e gode del patrocinio morale del Comune di Napoli.

Una corsa con uno scopo importante perché oltre al piacere dello sport, l'iniziativa si focalizza sul benessere e sulla conoscenza del patrimonio botanico del parco. "Bosco in Rosa" offre la possibilità di ammirare il giardino anglo-cinese, il Canforo, il Taxodium, l'Eucalipto e altre piante rare presenti nel giardino.

«Vogliamo regalare una giornata di benessere tutta rivolta alle runners in rosa – l’invito del presidente di Napoli Running, Carlo Capalbo – alle donne e ai bambini perché è prevista anche una zona accoglienza e animazione per quanti vogliano far divertire i loro piccoli in sicurezza mentre si godono la passeggiata nel bosco. Una passeggiata che vuole essere una occasione per vivere insieme una giornata rilassata nelle bellezze del Bosco di Capodimonte».

Il percorso della corsa "Bosco in Rosa" // @Napoli Running

"Bosco in Rosa" quest'anno sostiene l’“Umanizzazione del Centro Ustioni Pediatrico” della Fondazione Sostenitori Santobono, presentato da Emanuela Capuano, direttrice della Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Il progetto, attualmente in progress, è finalizzato alla realizzazione del primo reparto sub intensivo in Italia per ustionati dedicato in maniera specifica ai pazienti pediatrici e prevede decorazioni pittoriche del corridoio, della medicheria/sala da bagno e delle 3 camere di degenza, arredi colorati, letti speciali per gli ustionati, comodini letto per far dormire comodo il familiare che assiste, cucina/lavanderia a uso delle famiglie, medicheria farmaci, sala multimediale per il collegamento con gli altri centri di eccellenza per le ustioni (in particolare con il Kinderspital di Zurigo con il quale il Santobono collabora per gli innesti di cute bioingegnerizzata), arredi della sala operatoria e tutti i sistemi all’avanguardia per la movimentazione del paziente in sicurezza.

Non mancheranno le occasioni per dedicarsi alla prevenzione. Durante l'evento, SYNLAB SDN presenterà l'iniziativa "Cuore di Donna", uno screening gratuito per la prevenzione cardiovascolare femminile, che si terrà dal 23 al 28 ottobre. Questo servizio è rivolto alle donne tra i 35 e i 69 anni e offre l'opportunità di sottoporsi a uno screening gratuito nel centro dedicato alla donna, SYNLAB Lei, in Via Guantai Nuovi. Patrocinato dall'ordine degli Psicologi che sarà presente con un proprio stand. Per ulteriori informazioni e per iscriverti gratuitamente, visita il sito ufficiale.