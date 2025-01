Video di

Borseggio live a Napoli durante la diretta social di Francesco Emilio Borrelli: le immagini Un borseggio filmato in diretta dal deputato Borrelli mentre riprendeva il degrado di corso Garibaldi a Napoli: ad accorgersene gli spettatori durante la live.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un borseggio live durante una diretta sui social di Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra: è quanto è accaduto nella giornata di ieri sul corso Giuseppe Garibaldi, a due passi dalla stazione di Napoli Centrale. Ad accorgersi del tutto i tanti che stavano guardando la diretta, che hanno visto passare davanti la fotocamera il borseggiatore proprio nell'attimo in cui era con le mani nello zaino di una donna che in quel momento stava passando a piedi sul marciapiedi. Un fenomeno tristemente diffuso, quello dei borseggiatori, specie nella zona a ridosso della stazione centrale partenopea ma anche sui bus e in metropolitana, dove approfittando della folla riescono spesso impunemente a derubare cittadini e turisti.

Borrelli stava riprendendo la zona del Corso Garibaldi nota per il mercatino di merce di ogni tipo sui marciapiedi, quando all'altezza dell'incrocio con il corso Umberto, si vede un uomo intento a frugare nello zaino di una donna di passaggio in quel momento. Nessuno dei due si è accorto di essere finito, per qualche istante, nella diretta social del deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, mentre chi ha osservato la diretta ha notato subito cosa fosse accaduto, segnalandolo poi allo stesso Borrelli.

“Questa immagine rappresenta perfettamente lo stato di degrado e abbandono in cui versa tutta l’area circostante piazza Garibaldi", ha scritto poi il deputato di AVS, "Chi si riconosce nel video vada a sporgere denuncia, così il delinquente potrà essere acciuffato". E sul degrado della zona, Borrelli ha poi aggiunto: "Borseggiatori, truffatori, ladri, venditori ambulanti senza licenza che vendono merce contraffatta o rubata. Questo è lo stato dell’arte in tutta la zona. Cittadini e turisti sono in balia di questa gentaglia, senza possibilità di difendersi. Passeggiare in quelle zone diventa un pericolo per tutti, si corre il serio rischio di essere derubati, se non peggio. Chiedo che si intervenga con estrema decisione per ristabilire quanto prima la legalità. Basta zone grigie. Non è questo il benvenuto che vogliamo dare ai turisti che arrivano in città. Non è questa la vivibilità che vogliamo garantire ai nostri cittadini", ha concluso Borrelli.