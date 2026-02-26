Borse di studio Campania 2025-2026, 250 euro agli studenti: requisiti, Isee e come fare domanda online

Partono in Campania le domande per le borse di studio destinate agli studenti delle scuole superiori per l’anno scolastico 2025-2026. La Regione dopo l'approvazione in giunta, ha pubblicato l'avviso che prevede un contributo economico da 250 euro rivolto alle famiglie con redditi più bassi, nell’ambito del Fondo nazionale per il welfare dello studente promosso dal Mim, ministero dell'Istruzione e del Merito per sostenere il diritto allo studio e contrastare la dispersione scolastica.

Lo stanziamento complessivo supera i 6,8 milioni di euro e consentirà l’erogazione di 27.207 borse di studio su tutto il territorio regionale. L’importo è uguale per tutti i beneficiari e potrà essere utilizzato per spese scolastiche come libri di testo, trasporti e accesso ad attività culturali.

Possono presentare domanda gli studenti iscritti e frequentanti una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, con sede in Campania. Il requisito economico fondamentale è un Isee familiare in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro. La frequenza scolastica sarà verificata successivamente al 15 marzo 2026: solo gli studenti che risulteranno effettivamente iscritti e frequentanti manterranno il diritto al beneficio.

La richiesta deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale dei servizi digitali della Regione Campania, all’indirizzo servizi-digitali.regione.campania.it nella sezione dedicata alle borse di studio. Per accedere è necessario utilizzare Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. La domanda può essere compilata da uno dei genitori, dal tutore legale oppure dallo studente se maggiorenne. In presenza di più figli aventi diritto occorre inviare una domanda distinta per ciascuno.

Durante la procedura è obbligatorio caricare il documento di identità dello studente e il codice fiscale o la tessera sanitaria, entrambi fronte e retro in formato digitale; nei casi di tutela legale va allegato anche il decreto di nomina del tribunale. Senza questi allegati la piattaforma non consente l'invio. Al termine della compilazione il sistema genera una ricevuta con numero identificativo che certifica l’avvenuta presentazione della domanda.

Le istanze potranno essere inoltrate dalle ore 12 del 2 marzo 2026 fino alle ore 12 del 18 marzo 2026. Oltre questa scadenza non sarà più possibile accedere alla procedura. Se le richieste dovessero superare le risorse disponibili, verrà stilata una graduatoria basata sull’Isee in ordine crescente; a parità di reddito avrà priorità la domanda presentata per prima. Sarà l'Ente regionale a individuare gli studenti beneficiari e a trasmettere gli elenchi al ministero, che provvederà successivamente all’erogazione del contributo tramite bonifico domiciliato.