Borse di studio Regione Campania 2025/2026: criteri, importo e come fare domanda

Ok dalla giunta alle borse di studio per l’anno scolastico 2025-2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie.

Immagine di repertorio

La Regione Campania approva la delibera di giunta sulle borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie. La misura, approvata oggi, l'assessore al ramo è Andrea Morniroli, punta a sostenere le famiglie e contrastare dispersione e abbandono scolastico, aiutando gli studenti nelle spese per libri di testo, trasporti e accesso a beni e servizi culturali.

La borsa sarà erogata sotto forma di voucher e avrà un importo unico di 250 euro per studente, confermando la cifra già adottata negli anni precedenti. Potranno presentare domanda gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditometro ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

Le domande si presenteranno sulla piattaforma della Regione, saranno ordinate in graduatoria in base al valore ISEE e, a parità di reddito, conterà l’ordine di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Alla Campania, dal fondo nazionale per il diritto allo studio, sono destinati oltre 6,8 milioni di euro, che Palazzo Santa Lucia dovrà assegnare inviando entro giugno 2026 al Ministero l’elenco dei beneficiari per consentire il pagamento delle borse.