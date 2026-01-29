napoli
Borse di studio Regione Campania 2025/2026: criteri, importo e come fare domanda

Ok dalla giunta alle borse di studio per l’anno scolastico 2025-2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie.
A cura di Redazione Napoli
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

La Regione Campania approva la delibera di giunta sulle borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie. La misura, approvata oggi, l'assessore al ramo è Andrea Morniroli, punta a sostenere le famiglie e contrastare dispersione e abbandono scolastico, aiutando gli studenti nelle spese per libri di testo, trasporti e accesso a beni e servizi culturali.

La borsa sarà erogata sotto forma di voucher e avrà un importo unico di 250 euro per studente, confermando la cifra già adottata negli anni precedenti. Potranno presentare domanda gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditometro ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

Le domande si presenteranno sulla piattaforma della Regione, saranno ordinate in graduatoria in base al valore ISEE e, a parità di reddito, conterà l’ordine di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili.

