Borse di studio 2021-22 in Campania da 250 euro per studenti delle superiori: al via le domande Domande da oggi 27 aprile, fino al 12 maggio. A disposizione 30mila borse di studio. Il link per presentare la richiesta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al via da oggi le domande per le Borse di Studio per l'anno scolastico 2021/2022 in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) del sistema nazionale di istruzione (pubbliche e private paritarie) della regione Campania. L'importo di ciascuna borsa di studio sarà di 250 euro. Palazzo Santa Lucia ha pubblicato il bando #IOSTUDIO. La domanda può essere presentata a partire da oggi, 27 aprile 2022, fino al giorno 12 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 22.00.

Chi può fare domanda per la borsa di studio

Potranno presentare la domanda gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un ISEE inferiore a euro 15.748,48. Le borse di studio sono finanziate dal Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2021 n. 356 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Alla Campania è stato assegnato un budget di 7 milioni e 254mila euro. La Regione ha individuato l'importo e trasmetterà gli elenchi dei beneficiari al Ministero.

Lo scopo è quello di assicurare la corresponsione di 29.017 borse di studio per il sostegno del diritto allo studio, finalizzato a garantire il consolidamento del sistema scolastico ed il potenziamento delle opportunità per le famiglie campane. Ci sarà una graduatoria in base all'Isee e per ordine cronologico di presentazione della domanda.

Come chiedere la borsa di studio 2021-22

Le domande possono essere presentate solo online, a pena di inammissibilità della e dunque di esclusione, da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, o dallo studente beneficiario, se maggiorenne, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma on-line e seguendo tutte le istruzioni.

il link per fare domanda per la Borsa di Studio 2021-22 per studenti delle superiori

Quali sono i documenti richiesti per la borsa di studio

Per fare domanda bisognerà presentare:

il documento di riconoscimento e il codice fiscale del richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne) in corso di validità, acquisiti in formato digitale fronte retro e posizionati su unico foglio. In caso di tutore, il file unico in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici (come meglio specificato durante la fase di compilazione), dovrà comprendere anche copia del Decreto di nomina del Tribunale;

certificazione ISEE in corso di validità.

Dovrà inoltre essere allegato:

Dovrà inoltre essere allegato: il documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne) acquisiti fronte retro in formato digitale e posizionati su unico foglio;

Per tutte le informazioni, consultare il sito della Regione Campania.