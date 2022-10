Bonus bollette 2022 fino a 400 euro a Napoli per utenze di acqua, luce e gas: come averlo Domande solo online da lunedì 10 ottobre 2022. Il link per fare richiesta. A disposizione un fondo di 8,5 milioni del Comune di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli parte il Bonus utenze 2022 fino a 400 euro per le bollette di acqua, luce e gas. Il Comune ha messo a disposizione 8,5 milioni di euro. Si potranno presentare le domande, solo online, da lunedì 10 ottobre 2022. Si tratta di un contributo economico, destinato alle famiglie meno abbienti, per fronteggiare la crisi energetica. Ne hanno diritto le famiglie con reddito Isee inferiore a 7mila euro e che abbiano almeno una bolletta intestata. Il bonus ha un importo variabile, che può andare da un minimo di 150 euro ad un massimo di 400 euro. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente del richiedente.

Bonus utenze Napoli, come fare richiesta

Ma come si può fare richiesta? Da lunedì 10 ottobre 2022 sarà attivo il portale del Comune di Napoli per presentare la domanda, al seguente link:

il link per fare domanda per il bonus utenze a Napoli, attivato da lunedì 10 ottobre 2022

Si può fare richiesta sia direttamente, in questo caso è obbligatorio avere lo SPID, attraverso il sito istituzionale del Comune di Napoli, oppure tramite un CAF (l'elenco completo di quelli convenzionati è sul sito del Comune). Il Municipio ha messo a disposizione un numero dedicato per l'assistenza alla compilazione: 331.2322204 (attivo dalle ore 8:30 alle ore 15:00).

I requisiti per avare il bonus

Il budget a disposizione per il Bonus Utenze è di 8.638.187,30 euro ed è rivolto a supportare le famiglie in condizione di fragilità sociale ed economica per far fronte alla spesa delle utenze domestiche relative al periodo temporale legato all’emergenza sanitaria. Il Bonus è destinato solo alle utenze domestiche (esclusivamente contratti di fornitura elettrica, gas e idrica)

"Ammontano a circa 8 milioni e mezzo di euro i fondi da distribuire come aiuto al pagamento delle utenze per famiglie e cittadini con redditi bassi. In un momento che definirei drammatico per la povertà che avanza dilagante credo sia fondamentale stare vicino ai più fragili con ogni misura possibile”, il commento dell’Assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese.

Di seguito i requisiti per accedere al contributo:

essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale;

essere residente nel Comune di Napoli;

essere in possesso di un’attestazione Isee ordinario o corrente, in corso di validità il cui valore non sia superiore a 7.000,00 euro;

che almeno uno dei componenti del nucleo familiare (in anagrafe) sia titolare delle utenze domestiche per le quali si chiede il contributo;

essere in possesso di regolare contratto di locazione o altro titolo di occupazione dell’alloggio a cui le utenze sono riferite.

I documenti necessari per fare domanda

Quali documenti servono per fare la domanda? Eccoli:

Isee ordinario o corrente in corso di validità;

bolletta intestata ad un componente del nucleo familiare (gas, energia elettrica o acqua)

contratto di locazione o altro titolo di occupazione dell’alloggio a cui le utenze sono riferite

Gli importi del bonus

Sulla base di quanto stabilito dalla delibera n. 549 del 12/12/2021 il bonus utenze è così determinato: