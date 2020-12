Sarà attiva da lunedì 7 dicembre, dalle ore 12,00, e fino alle ore 14,00 di sabato 12 dicembre, la piattaforma online per richiedere il Bonus Spesa Covid19 del Comune di Napoli per il mese di dicembre. Le domande potranno essere inoltrate ogni giorno, nel periodo previsto, dalle ore 8 alle 20. Cambiano requisiti e importi rispetto al contributo erogato in primavera. Potranno avere diritto, infatti, anche i percettori del Reddito di Cittadinanza a determinate condizioni, salvo disponibilità del fondo. La piattaforma sarà sempre digitale e più facile nella compilazione, raggiungibile anche tramite cellulare e smartphone, cosa che prima non era possibile. Sarà previsto in misura maggiore il bonus destinato ai figli fino a 3 anni. Per accedere al bonus bisognerà avere la cittadinanza o il permesso di soggiorno o dimora abituale o residenza di prossimità.

Bonus spesa Covid19 dicembre, approvata la delibera

Ieri sera la giunta comunale ha approvato la delibera, anticipata da Fanpage.it, che stabilisce le linee per l'utilizzo del Fondo di #SolidarietàAlimentare di euro 7.625.344,16 assegnato con il Decreto Ristori Ter, di oltre un milione proveniente dal Fondo Comunale "Cuore di Napoli" e 80 mila euro riconosciuti al Comune di Napoli dall'ANCI Nazionale. “È un risultato chiesto a gran voce – spiega il sindaco di Napoli Luigi De Magistris – e fortemente voluto per la Città di Napoli. Anche le economie locali – conclude il sindaco De Magistris – oltre ai lavoratori precari o non tipizzati e i cittadini particolarmente fragili, si trovano a vivere nuove difficoltà nella “zona rossa”: per questo invitiamo i cittadini, laddove possibile, a prediligere i #prodottinapoletani e #campani. Siamo costantemente al lavoro, tutti, per far sì che il Natale sia un po’ più sereno”. La delibera porta la firma degli assessori al Welfare Monica Buonanno e del vicesindaco Enrico Panini. Ecco le novità illustrate dal primo cittadino: