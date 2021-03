Bonus Spesa Covid fino a 150 euro del Comune di Napoli anche per il mese di aprile 2021. Sono destinati alle famiglie in difficoltà per fronteggiare la crisi del Coronavirus, ma lo riceveranno solo coloro già iscritti negli elenchi di dicembre 2020 ad eccezione di chi percepisce il reddito di cittadinanza. La città di Napoli ha predisposto l'invio di un ulteriore buono spesa (PIN3) agli aventi diritto ammessi al bonus nel mese di dicembre 2020. Per evitare assembramenti, i PIN saranno inviati (via email e in subordine con SMS) a gruppi di 3500 ogni giorno a partire da sabato 27 marzo e fino a giovedì 1 aprile. Non si tratta di un nuovo bando, quindi, ma di economie risultanti dai controlli effettuati sulle domande inviate a dicembre 2020, che hanno consentito un risparmio di circa 1,9 milioni di euro.

Come avere il Bonus Spesa Covid a Napoli di aprile 2021

Il bonus spesa di aprile 2021 – che si aggiunge ai Bonus Spesa di dicembre 2020 che possono essere spesi fino al 30 aprile – sarà inviato solo a coloro ricadono nella categoria A (Non percettori di Reddito di Cittadinanza) il cui importo è stato stabilito in funzione delle disponibilità finanziarie residue e sulla base della composizione dei nuclei familiari ed in particolare:

PIN3 dal valore di euro 50,00 per i nuclei composti da una sola persona

PIN3 dal valore di euro 100,00 per i nuclei composti da 2 a 4 persone

PIN3 dal valore di euro 150,00 per i nuclei composti da 5 persone in poi

Le modalità di utilizzo del PIN3 sono le medesime del PIN1 e PIN2 già inviato nei mesi scorsi. Il PIN3 va utilizzato esclusivamente entro il 30 aprile 2021 presso le attività commerciali convenzionate.

Se non si riceve il PIN3 entro giovedì 1 aprile, SOLO coloro hanno già beneficiato del PIN1 e PIN2, che NON appartengono alla categoria B (percettori di reddito di cittadinanza), possono richiederlo via email all'indirizzo: emergenzacovid@comune.napoli.it a partire dal 2 aprile 2021, indicando il proprio numero domanda e il codice fiscale del richiedete.