Sono 129 i negozi e supermercati, di 45 catene accreditate, presso i quali si possono spendere i Bonus Spesa Covid19 di dicembre del Comune di Napoli, che prevedono importi fino a 350 euro a famiglia. Sono 40.031 i nuclei familiari ammessi al contributo, mentre altre 6.285 domande sono state respinte. A differenza del lockdown della primavera, questa seconda tranche del bonus è stata estesa anche ai percettori del Reddito di Cittadinanza con almeno 3 figli a carico, mentre è stato aumentato l’importo del bonus per ogni figlio minore. I bonus saranno poi spendibili entro il 28 febbraio 2021.

I buoni potranno essere spesi a partire da oggi presso i 129 supermercati convenzionati con il Comune di Napoli. Per attivare il bonus bisogna essere in possesso del Pin e delle credenziali che il Comune provvederà a spedire ai beneficiari a partire da oggi – saranno inviati 5.500 pin al giorno – dando priorità ai nuclei non percettori di RDC e in ciascun messaggio sono indicate le date per l'utilizzo del pin. Il call center per le informazioni è attivo H24.

Ecco la lista delle catene di negozi dove spendere il Bonus spesa Covid19: