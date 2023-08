Bonus fitti Covid, oltre 100 mila euro non spesi: la Regione chiede al Comune di restituirli Utilizzati per le famiglie in difficoltà ammesse in graduatoria 2,4 milioni del bonus su 2,5. La Regione ha chiesto indietro i fondi non spesi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Oltre 100mila euro di bonus Covid per l'affitto non spesi al Comune di Napoli per aiutare le famiglie in difficoltà a superare il periodo più nero dell'emergenza epidemiologica. La Regione Campania ha chiesto a Palazzo San Giacomo di restituire i fondi non utilizzati. La vicenda risale al 2020, l'anno del lockdown che costrinse molte attività lavorative a restare sospese ed i dipendenti a restare a casa. Palazzo Santa Lucia, per sostenere le famiglie campane, mise a disposizione un piano da quasi un miliardo di euro. Nel tesoretto, anche gli aiuti alle famiglie per pagare gli affitti, tecnicamente un "Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica", con un budget complessivo di quasi 6,5 milioni di euro, dei quali 2.532.631,46 euro al Comune di Napoli.

Utilizzati 2,4 milioni, la Regione chiede indietro i fondi non spesi

Tutte le amministrazioni comunali erano tenute a raccogliere le domande dei nuclei familiari in possesso dei requisiti e, previo controllo della regolarità formale delle autocertificazioni, a predisporre un elenco dei richiedenti il contributo, con indicazione dell’ammontare spettante a ciascuno di essi, da trasmettere alla Regione Campania. A fine giugno 2020 fu approvata la relativa graduatoria degli aventi diritto a Napoli. A settembre si autorizzò la liquidazione dei bonus a tutti i cittadini aventi diritto. Ultimate le istruttorie, però, è emerso che le domande arrivate e ammesse ammontavano a 2.428.942,49 euro. Sono rimasti, quindi, ben 103.688,97 euro non spesi.

A novembre 2020, il Comune di Napoli ha rendicontato alla Regione Campania le somme liquidate. E Palazzo Santa Lucia, come emerge dagli atti comunali, "ne ha richiesto la restituzione della differenza non utilizzata". Lo scorso 12 luglio, quindi, il Comune in sede della manovra di assestamento di bilancio 2023-25 ha autorizzato la restituzione dei bonus per l'affitto non utilizzati alla Regione Campania. Quest'ultima, nel frattempo, ha pubblicato quest'anno un nuovo bando fitti, per il 2023, con contributi fino a 2mila euro. A disposizione questa volta ci sono 28,5 milioni di euro. I bonus saranno assegnati in base all'Isee.