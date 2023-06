Bonus caregiver 2023 Napoli, chi avrà il voucher da 750 euro dal Comune Comune di Napoli, arriva il voucher da 750 euro destinato ai familiari che si prendono cura di parenti con disabilità: reso noto l’elenco dei beneficiari.

A cura di Redazione Napoli

Il Comune di Napoli ha pubblicato l'elenco dei caregivers ammessi al contributo da 750 euro. Si tratta di un voucher destinato a quei familiari che si prendono cura di parenti con disabilità e consiste in un rimborso delle spese per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza alla persona non autosufficiente. I soldi vengono corrisposti dal Comune di Napoli poiché l'ente è capofila dell'ambito territoriale, il finanziamento cui si attinge è quello della Regione Campania dei fondi POR Campania FSE 2014-2020. Le domande si potevano presentare fino a inizio maggio.

Ora c'è una disposizione dirigenziale comunale che fissa l'elenco dei beneficiari ammessi ad usufruire del voucher da 750 euro. Ci sono due elenchi, il secondo è quello degli ammessi con riserva (il cosiddetto «allegato 2»), ovvero l'elenco di coloro i quali hanno presentato domanda corredata da richiesta valutazione in UVI (Unità di valutazione integrata).

Il Comune attende gli esiti di queste valutazione integrate per verificare l'idoneità dei requisiti richiesti ed eventualmente concedere il voucher. Attenzione: i soldi saranno corrisposti a «titolo di rimborso» successivamente alla rendicontazione delle spese effettuate entro il 31 agosto 2023. Dunque occorrerà una rendicontazione che dovrà essere inviata, secondo le modalità che saranno rese note, entro il 15 settembre di quest'anno.