Bombole di Gpl vendute senza controlli di sicurezza: sequestrata rivendita abusiva a Qualiano Sono 65 le bombole sequestrate dai carabinieri al termine delle operazioni: le bombole non erano state sottoposte ai necessari controlli di sicurezza e venivano vendute senza autorizzazione.

A cura di Valerio Papadia

Bombole di Gpl per uso domestico, vendute senza autorizzazione e quindi senza essere mai state sottoposte ai necessari controlli di sicurezza: una rivendita abusiva è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri a Qualiano, nella provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, nel corso di un servizio di controllo a largo raggio delle attività commerciali del territorio, volto alla salvaguardia dei consumatori, si sono imbattuti, insieme ai militari della locale stazione, in un negozio di ferramenta a Qualiano, precisamente in via Campana. Durante l'ispezione dell'attività commerciale, i militari dell'Arma hanno constatato che il titolare vendeva, senza averne alcuna autorizzazione, bombole di Gpl per uso domestico.

Il locale, circa 2mila metri quadri, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, così come le 65 bombole di Gpl rinvenute, che sono state affidate a una ditta specializzata. Il titolare dell'attività commerciale è stato invece denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria con l'accusa di fabbricazione o commercio di materie esplodenti, omessa denuncia di materie esplodenti e per le violazioni in merito alla disciplina e alla regolamentazione dei depositi di Gpl.

Non molto distante da Qualiano, a Mugnano per la precisione, ancora i carabinieri hanno invece arrestato un uomo di 32 anni, Giovanni Zinno, che è stato sorpreso in strada mentre cercava di rubare la marmitta di un'auto per ricavarne il palladio. Nell'auto dell'uomo, invece, c'erano anche la moglie e il loro figlioletto di soli 5 mesi, che probabilmente il 32enne aveva portato per eludere eventuali controlli.