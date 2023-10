Bomba esplode sotto l’auto di un ufficiale della Guardia di Finanza a Bacoli, arrestato l’attentatore L’arresto è stato eseguito questa mattina dai carabinieri, ma l’episodio avvenne a Bacoli, nella provincia di Napoli, nel marzo del 2023.

A cura di Valerio Papadia

Una bomba artigianale piazzata sotto l'automobile di un ufficiale della Guardia di Finanza in servizio a Napoli esplose nel marzo del 2023: l'episodio a Bacoli, nella provincia partenopea. A distanza di sette mesi dall'avvenimento, nella mattinata di oggi, lunedì 16 ottobre, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato un uomo, ritenuto il responsabile di quell'attentato: l'uomo è indagato per tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, oltre che per confezionamento, detenzione e porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo.

La bomba azionata a distanza dall'attentatore

L'attentato venne messo a segno il 21 marzo del 2023. In quella data, l'ufficiale della Guardia di Finanza era appena salito sulla sua automobile, in via Bellavista a Bacoli, quando il presunto attentatore, evidentemente posizionato a poche centinaia di metri di distanza dal luogo, fece esplodere l'ordigno artigianale: la vettura venne completamente avvolta dalle fiamme, ma il finanziere riuscì ad uscire in tempo dell'abitacolo, illeso.

Indagini in corso per individuare i mandanti dell'attentato al finanziere

Le indagini, scattate proprio nello scorso mese di marzo, hanno permesso ai carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli, di raccogliere numerosi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, che per questo è stato arrestato nella giornata odierna. Le indagini dei militari dell'Arma proseguono ai fini di individuare eventuali mandanti dell'attentato dinamitardo nei confronti dell'ufficiale della Guardia di Finanza, dal momento che l'episodio, secondo gli inquirenti, sarebbe da inserirsi in un quadro più complesso.