Bomba davanti un negozio a Boscotrecase, l’esplosione colpisce anche due auto in strada Paura nella notte a Boscotrecase, nel Napoletano: un ordigno è esploso davanti ad un negozio, danneggiando anche due automobili parcheggiate in strada.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Paura nella notte a Boscotrecase, nella provincia vesuviana di Napoli: un ordigno è esploso attorno alle 2.30 circa davanti all'ingresso di un negozio in piazza Sant'Anna. Non ci sono stati feriti, ma l'esplosione è stata molto forte al punto da raggiungere anche due automobili parcheggiate nei pressi del negozio, danneggiandole così come la serranda dell'attività. Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile e quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Nessuna pista è al momento esclusa dagli investigatori, sebbene quella al momento più tenuta in considerazione sembrerebbe essere quella del racket. L'esplosione ha spaventato i tanti residenti in zona, che sono stati svegliati dalla potente deflagrazione. Si cercano eventuali videocamere di sorveglianza che possano aiutare gli inquirenti nelle indagini, mentre nelle prossime ore sarà sentito anche il titolare del negozio per cercare di fare chiarezza nelle indagini per individuare i responsabili.

Spari contro i negozi a Boscoreale

Poco distante, nella vicina Boscoreale e sempre attorno alle due di questa notte, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco contro altre due attività commerciali della zona: un bar ed un centro scommesse, entrambi su via Giovanni della Rocca. I proiettili hanno centrato entrambe le serrande, ma non si sono registrati fortunatamente feriti. Indagano i carabinieri, e non è escluso che possa esserci un collegamento tra i due episodi, avvenuti a distanza ravvicinata in comuni vicini. Anche in questo caso, l'ipotesi più accreditata è che possa trattarsi di episodi legati al racket delle estorsioni.