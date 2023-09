Spari nella notte a Boscoreale, colpi di pistola contro bar e centro scommesse Danneggiate le saracinesche di due attività commerciali nel Napoletano, sei bossoli rinvenuti dai carabinieri in via Giovanni della Rocca.

A cura di Vincenzo Piccolo

Immagine di repertorio

Ancora paura nel Napoletano, una notte che ha tolto il sonno ai residenti del posto. Nel comune di Boscoreale, intorno alle due di questa notte, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. È partita la segnalazione ai carabinieri, che hanno raggiunto via Giovanni della Rocca per le verifiche del caso. I proiettili sono stati sparati contro due attività commerciali della zona, un bar e un centro scommesse, che si trovano sulla stessa strada; le pallottole hanno colpito le serrande. Nella notte i militari sono intervenuti anche a Boscotrecase, dove una bomba è esplosa davanti ad un negozio di piazza Sant'Anna.

I rilievi balistici a Boscoreale sono stati effettuati dal nucleo investigativo di Torre Annunziata, che ha rinvenuto 6 bossoli 7.65mm, calibro utilizzato sia da pistole semiautomatiche che da armi automatiche come mitragliette. Non ci sono stati feriti, a terra non sono state repertate tracce di sangue e i controlli negli ospedali, di prassi in casi del genere, hanno dato esito negativo. Sono in corso delle indagini per chiarire dinamica e matrice dell'evento. Per ora tra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella ritenuta maggiormente verosimile è quella del racket, gli spari potrebbero essere avvertimenti a scopo intimidatorio per l'estorsione di denaro.