video suggerito

Accoltella commerciante, operatore della Croce Rossa arrestato a Vico Equense Un 41enne incensurato, operatore della Croce Rossa, è stato arrestato per tentato omicidio: avrebbe accoltellato un commerciante durante un litigio nel Napoletano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il coltello sequestrato a Vico Equense (Napoli)

Un 41enne incensurato, operatore della Croce Rossa, è stato arrestato ieri sera, 27 settembre, a Vico Equense (Napoli) con l'accusa di tentato omicidio e porto illegale di armi: è stato rintracciato e bloccato in un edificio, dove si era nascosto dopo avere accoltellato un commerciante durante un litigio. L'uomo è stato accompagnato in carcere mentre la vittima, trasportata in ospedale, è stata ricoverata in prognosi riservata.

L'aggressione risale alle 20 circa di ieri sera, in via Nicotera, al centro di Vico Equense. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sorrento, insieme ai militari della stazione locale, sono intervenuti per un ferimento, allertati dalla centrale operativa del 112. Sul posto c'era un cinquantenne, commerciante, con ferite al collo e al torace. Stando alla ricostruzione la vittima aveva poco prima litigato con il 41enne; i due si conoscevano, tra loro sarebbe nata una discussione per futili motivi che in pochi secondi sarebbe degenerata, con l'altro che avrebbe tirato fuori un coltello a serramanico e gli si sarebbe avventato contro, sferrando diversi fendenti tra testa e corpo.

Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine il 41enne si era già dileguato. È stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e da un agente del commissariato Torre Annunziata della Polizia di Stato libero dal servizio nel portone di un edificio delle vicinanze; disarmato e immobilizzato, l'uomo è stato tratto in arresto; l'arma usata per l'aggressione, rinvenuta, aveva ancora tracce di sangue. Nel frattempo il 50enne è stato portato al "San Leonardo" di Castellammare di Stabia e successivamente trasferito all'"Ospedale del Mare" di Napoli.