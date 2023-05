Bomba d’acqua a Caserta, due donne intrappolate nel sottopasso allagato salvate col gommone Le due donne stavano attraversando in auto il sottopasso tra via Ferrarecce e Viale Lincoln, quando sono state sorprese dal maltempo. Salvate dai pompieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bomba d'acqua su Caserta oggi pomeriggio. Due donne restano intrappolate nella loro auto nel sottopasso allagato che collega via Ferrarecce a Viale Lincoln. Ma vengono salvate dai pompieri con il gommone. L'episodio è accaduto attorno alle ore 15,30. Le due donne erano a bordo della loro autovettura, quando sono state sorprese dal forte temporale legato al maltempo che ha investito la Campania. La pioggia abbondante e caduta in pochi minuti ha allagato il sottopasso che si è trasformato in un fiume. La vettura è andata in panne ed è rimasta bloccata.

Le donne salvata dai pompieri col gommone

Per fortuna, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando. Per raggiungere l'auto e trarre in salvo le due donne, i pompieri sono dovuti ricorrere all'aiuto di un gommone, visto che l'auto bloccata era quasi al centro del sottopasso.

Solo un brutto spavento, insomma, per le signore, che sono rimaste incolumi. Le due donne sono state prelevate dalla loro auto dai vigili del fuoco, intervenuti con il personale specializzato del Soccorso Acquatico (SA), a supporto della squadra con un gommone, e sono state portate in una zona sicura.

La Protezione Civile della regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su tutta la regione per la giornata di oggi, valido fino alle ore 21,00, con rischio di forti e improvvisi temporali, con grandine, vento e fulmini. Data l'incertezza sull'evoluzione dei cambiamenti meteorologici, la raccomandazione è di usare la massima prudenza se si esce di casa.