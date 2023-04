Bomba contro un centro estetico a Frattamaggiore: distrutta serranda, danneggiate due auto Un ordigno artigianale è esploso nella notte contro un centro estetico della cittadina del Napoletano: le indagini sono affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura questa notte a Frattamaggiore, cittadina dell'hinterland a Nord di Napoli: una bomba artigianale è esplosa all'esterno di un centro estetico in via Cumana. L'esplosione ha arrecato notevoli danni alla serranda e alla porta d'ingresso dell'attività commerciale; nella deflagrazione sono state danneggiate anche due auto che erano parcheggiate poco distanti dal luogo dell'esplosione. Fortunatamente, vista anche l'ora tarda, non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell'evento: il centro estetico è di proprietà di un uomo di 33 anni del posto, incensurato.

Quasi contemporaneamente, a Marano, sempre nell'hinterland a Nord di Napoli, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Ilaria Alpi per un'automobile in fiamme. La vettura, in uso a un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Indagini in corso per fare chiarezza sulla vicenda: i militari dell'Arma non escludono la matrice dolosa.