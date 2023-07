Bomba al distributore di benzina, esplode la colonnina Gpl, panico nella notte a Pompei Ordigno davanti al distributore di carburanti a Pompei, esplode tutto. I pompieri arrivano prima che il rogo dilaghi.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

L'ipotesi è agghiacciante: una bomba, piazzata nel posto peggiore in assoluto, un distributore di carburanti. L'esplosione, il caos il fumo e l'intervento fortunatamente tempestivo, dei vigili del fuoco. Accade a Pompei, in via Mariconda. I primi ad arrivare sono i carabinieri, cui è segnalata un’esplosione in un distributore di carburanti.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima ignoti avrebbero messo un ordigno accanto ad una colonnina per l’erogazione del Gpl per poi fuggire. Pochi istanti e l’esplosione che danneggiava l’impianto. I Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio in tempo. Nessun ferito. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Pompei e di Torre Annunziata