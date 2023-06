Bomba ai Quartieri Spagnoli, ordigno nella notte contro automobile Ordigno nella notte ai Quartieri Spagnoli: una bomba ha danneggiato un’automobile, indagine dei carabinieri. Non risultano feriti.

A cura di Nico Falco

Una bomba è scoppiata nella notte tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli, nel centro di Napoli; l'ordigno, artigianale, ha danneggiato un'automobile che era parcheggiata in via Trinità degli Spagnoli, all'altezza del civico 27. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato il proprietario della vettura e hanno avviato le indagini.

L'esplosione intorno alle 00:30, i militari della Compagnia Centro sono intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa. La ricostruzione è al momento ancora in via di definizione. La bomba ha danneggiato il paraurti e il parabrezza di una Toyota IQ che era parcheggiata. Non risultano feriti.

La bomba nel luogo dell'omicidio

Il punto in cui è esploso l'ordigno è lo stesso in cui, nel 2017, venne ucciso Gennaro Verrano. L'uomo venne raggiunto da un sicario solitario in piazzetta Santa Teresa degli Spagnoli. Le fasi di quel delitto vennero immortalate da una telecamera di sorveglianza: nei video si vede l'uomo che si accascia proprio all'altezza del civico 27. Per l'omicidio era stato arrestato il cugino, Francesco Valentinelli, poi condannato in via definitiva nel giugno 2021 a 16 anni e 8 mesi di reclusione.

Blitz ai Quartieri Spagnoli, smantellato il clan

L'ordigno è esploso meno di 48 ore dopo il blitz del 29 maggio scorso, quando Polizia e Carabinieri hanno eseguito una cinquantina di misure cautelari contro il cartello camorristico Saltalamacchia-Masiello-Esposito e contro i gestori della piazza di spaccio della "Sposa", tra le più antiche e fiorenti del centro di Napoli. Non si esclude, per il momento, un collegamento tra la bomba e i nuovi assetti del territorio a seguito degli arresti.