Bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale trovata in un campo nel Casertano: arrivano i carabinieri

La granata è stata rinvenuta in un terreno a Villa di Briano, nella provincia di Caserta: l’ordigno è stato messo in sicurezza, in attesa della rimozione e del successivo brillamento.

La granata ritrovata a Villa di Briano

Sorpresa, non priva di una certa dose di preoccupazione, quella che ha riservato la mattinata di oggi, giovedì 26 febbraio, nella provincia di Caserta: precisamente a Villa di Briano, in un terreno, è stata rinvenuta una bomba a mano risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Ad effettuare la scoperta è stato un uomo di 36 anni che, mentre passeggiava all'interno del suo terreno in via Kruscev, ha notato la granata e ha allertato il 112. Sul posto, su richiesta della Centrale Operativa della compagnia di Aversa, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Frignano; da quanto si apprende, la granata è di tipo Mk2, la cosiddetta "Pineapple", risalente come detto, presumibilmente, al secondo conflitto mondiale.

Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno accertato le condizioni dell'ordigno e hanno prontamente attivato le procedure di sicurezza: l'area in cui giace la bomba a mano è stata delimitata e messa in sicurezza, al fine di prevenire qualsiasi rischio di per la popolazione. Del ritrovamento della granata sono stati informati la Prefettura di Caserta e il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli dell'Esercito Italiano, competenti per i successivi interventi di bonifica, rimozione e brillamento dell'ordigno. La situazione resta monitorata costantemente dalle forze dell'ordine, in attesa dell'intervento degli artificieri specializzati.