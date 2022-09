Bollette troppo care, nel Napoletano il primo comune che offre il bonus di 200 euro a famiglia Un bonus fino a 200 euro per le famiglie di Casalnuovo di Napoli: l’idea del sindaco Pelliccia per contrastare il caro bollette.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un bonus per pagare le bollette di luce e gas visti gli enormi rincari di queste ultime settimane. L'idea, diventata già un bando ufficiale, è del comune di Casalnuovo di Napoli, alle porte del comune partenopeo. Il sindaco Massimo Pelliccia ha spiegato che il bonus sarà destinato ai residenti del comune da lui amministrato, e che si tratta del "modo più concreto che abbiamo trovato per stare vicini alle famiglie già provate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19". In totale, per il bonus, il Comune di Casalnuovo di Napoli investirà circa trecentomila euro che andranno a copertura delle spese per la fornitura di energia.

Come richiedere il bonus per le bollette

Servirà, ovviamente, essere residente a Casalnuovo di Napoli ed essere gli intestatari delle bollette oltre a risiedere nell'appartamento. Inoltre, verrà assegnato un punteggio ai richiedenti, che sarà più alto in presenza di nuclei familiari con maggior numero di figli a carico. Infine, bisognerà essere in possesso di ISEE ordinario in corso di validità, con importo uguale o inferiore a 12.000 euro. Il bonus previsto è di 200 euro per reddito ISEE da 0 a 6mila euro, mentre da 6.000,01 euro a 12mila il bonus sarà di 100 euro. Per richiedere il bonus, infine, ci sarà tempo fino al 12 settembre, come spiegato dallo stesso comune di Casalnuovo di Napoli. "L’istanza di partecipazione è attivabile attraverso l’apposito form https://assistenzafamigliecasalnuovo.org, "da compilare debitamente in ogni sua parte ed inoltrare ESCLUSIVAMENTE online a partire dal giorno 02/09/2022 ed inderogabilmente entro le ore 24.00 del giorno 12/09/2022".