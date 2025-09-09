napoli
Video thumbnail

Napoli, esplosioni, fumo e fiamme a Pianura, in una fabbrica di fuochi d’artificio

Boati, fumo e fiamme poco prima delle ore 16 di oggi, 9 settembre nella zona del quartiere Pianura, in via Grottole, in una storica azienda pirotecnica.
A cura di Redazione Napoli
Boato e grossa colonna di fumo visibile anche da centinaia di metri a Napoli, nella zona del quartiere Pianura, in via Grottole, quadrante Ovest della città, poco prima delle ore 16 di oggi, 9 settembre . Fonti riferiscono a Fanpage di una esplosione ma non è ancora chiara la dinamica. Sul posto stanno accorrendo i Vigili del Fuoco. Una seconda esplosione (così la definiscono residenti) è stata segnalata dai residenti pochi minuti dopo la prima.

In tutto, apprende Fanpage, sono 5 esplosioni di cui 3 molto forti. Proprio in quella zona c'è una fabbrica di fuochi d'artificio. Al boato e al fumo è seguito ovviamente un incendio che ha rapidamente coinvolto la vegetazione sul versante dei Camaldoli  e che ora è oggetto delle delicate operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco di Napoli.

Al momento non si sa se ci sono feriti o vittime conseguenti le ripetute esplosioni, avvertite anche in zone molto distanti. «Hanno tremato i vetri e ho avuto paura si trattasse di una scossa di terremoto molto forte dei Campi Flegrei» riferisce una residente a Fanpage. «Solo quando ho visto il fumo alzarsi mi sono reso conto che era una esplosione». Allertati ovviamente gli ospedali vicini e tutti i Pronto soccorso della zona. I carabinieri di Napoli, presenti sul posto, confermano l'esatto luogo: in via Vicinale Grottole 10. E proprio a quel civico c'è una nota azienda napoletana, la Pirotecnica Manna, una ditta molto nota, attiva da oltre ottant'anni.

Le esplosioni a Pianura
Le esplosioni a Pianura

L'esplosione più forte, cui ne sono seguite altre quattro, è stata d'intensità tale da essere avvertita anche da uno dei sismografi collocati dall'Ingv nella zona della caldera flegrea, ovvero l'ormai notissima (almeno a residenti e addetti ai lavori) Stazione: CSOB, collocata nella Solfatara.

L’oscillazione del sismografo all’esplosione a Pianura
napoli
