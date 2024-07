video suggerito

Boato ai Camaldoli: esplode bombola di gas in casa, 69enne in codice rosso Una bomba di gas è scoppiata nell'abitazione di due coniugi in via Antonio Cinque, a Napoli; la donna, 66 anni, è rimasta illesa. Sul posto carabinieri, 118 e pompieri.

A cura di Nico Falco

Un 69enne trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale "Cardarelli", mentre la moglie è rimasta illesa: è il bilancio dell'esplosione che si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, 29 luglio, nell'abitazione dei coniugi, in zona Camaldoli, a poca distanza dall'ospedale Monaldi. Sul posto, al civico 94 di via Antonio Cinque, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marianella.

Stando alle prime ricostruzioni, che per il momento restano al vaglio, a scoppiare sarebbe stata una bombola di gas per uso domestico; non è chiaro se si sia trattato di un malfunzionamento mentre veniva utilizzata o se la deflagrazione sia avvenuta mentre era stoccata nell'appartamento. L'uomo, che si trovava vicino alla bombola al momento dello scoppio, è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice rosso; i medici hanno per il momento escluso il pericolo di vita, ma le sue condizioni restano costantemente monitorate.

La moglie 66enne, invece, è rimasta illesa. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco a cui sono affidati i sopralluoghi e i rilievi per accertare eventuali danni strutturali allo stabile, verifiche propedeutiche al nulla osta per il rientro nell'abitazione.