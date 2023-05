Bmw si schianta contro auto e abbatte palo, 3 feriti: violento incidente in via Diocleziano Violento incidente stradale in via Diocleziano questa mattina. Tre feriti, due donne con 30 giorni di prognosi. Sotto osservazione il terzo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Violento incidente stradale alle prime luci dell'alba in via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove un'auto di grossa cilindrata si è scontrata per motivi ancora da chiarire con una utilitaria in sosta per poi finire la sua corsa contro un palo della luce, abbattendolo. Le due vetture coinvolte sarebbero una Bmw scura e una Fiat Panda grigia. Quest'ultima era probabilmente ferma in sosta. A bordo della Bmw c'erano due coppie, secondo le prime ricostruzioni. L'impatto è stato molto violento, sono in corso accertamenti sulle cause. Ci sarebbero 3 feriti, dei quali due refertati con 30 giorni di prognosi, il terzo ancora sotto osservazione.

Tre feriti portati in ospedale

Pesantemente danneggiate entrambe le vetture. Due donne ferite sarebbero state trasportate all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Il terzo ferito è stato trasportato presso l'Ospedale del Mare, dove è sotto osservazione. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, con tre auto, le ambulanze del 118 per i soccorsi sanitari e personale della protezione civile. Il palo e l'area dell'incidente questa mattina sono stati provvisoriamente transennati, per la messa in sicurezza.

L'incidente in via Diocleziano alle 5 del mattino

L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto in via Diocleziano, all'incrocio tra via Cavalleggeri d'Aosta e via Filippo Illuminato, attorno alle ore 5,30 di questa mattina. La Bmw, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava con 2 coppie a bordo e proveniva da via Cavalleggeri d'Aosta, quando sarebbe andata dritta incrociando via Diocleziano schiantandosi contro un'auto in sosta, colpendo lievemente un'altra auto, per poi finire la corsa contro un palo della luce ed uno di segnaletica stradale. Ma la dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire. Saranno gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine a ricostruire cosa sia avvenuto. Al momento risulterebbero 3 passeggeri feriti su 4: il conducente e due donne che erano a bordo della Bmw.