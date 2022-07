Bloccato a terra e rapinato al Vasto, l’aggressione ripresa dalle telecamere Le telecamere di un negozio di Porta Capuana, nel centro di Napoli, hanno ripreso la rapina a un giovane: viene bloccato da due uomini, sollevato e bloccato a terra.

A cura di Nico Falco

Un frame dal video della telecamere del negozio

Lo accerchiano in due e, in pochi secondi, grazie alla maggiore forza fisica, lo fermano, lo sollevano quando prova a reagire e infine lo bloccano a terra per strappargli qualcosa tra le mani, forse il telefono o una borsa. Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio. È successo nello scorso maggio in piazza de Nicola, alle spalle di Porta Capuana, le immagini sono state diffuse soltanto nelle ultime ore.

Protagonista un ragazzo, apparentemente sudamericano o asiatico, che viene aggredito da due uomini di origine africana mentre cammina nella stradina. Si divincola, cerca di liberarsi dalla presa, ma uno lo tiene fermo e l'altro lo tira trattenendolo per il collo, da dietro, tappandogli la bocca e impedendogli di chiedere aiuto. Il video è stato pubblicato sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che l'ha ricevuto da un commerciante della zona. La dinamica sembra quella di una rapina, anche se sull'episodio non sono fino ad ora emersi altri dettagli e il video si chiude mentre l'aggressione è ancora in corso.

"È l’ennesimo episodio che testimonia il livello di criminalità raggiunto nel quartiere ma anche in tutta la città – commenta Borrelli – la sicurezza è ormai pari a zero, cosa si aspetta ancora ad intervenire? La zona del Vasto è una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere in qualsiasi momento. Ora c'è urgenza di azioni decise e continue atte a ripristinare la legalità e la sicurezza e a deghettizzare il quartiere. In linea più generale per Napoli occorrono maggiori agenti sul territorio e un irrobustimento della rete di videosorveglianza”.