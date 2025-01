video suggerito

Bloccati per la neve sul Terminio, quattro ragazzi salvati nella notte Quattro giovani del Salernitano sono stati soccorsi nella notte dai pompieri: erano rimasti bloccati per via della neve in località Campolaspierto, sul monte Terminio, nell’Avellinese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Erano sul monte Terminio, nell'Avellinese, quando hanno trovato la strada invasa dalla neve: sono finiti fuori carreggiata e non sono riusciti in nessun modo a spostare la vettura per riprendere la marcia. Unica possibilità, chiedere aiuto. Disavventura per quattro giovani del Salernitano, che sono rimasti bloccati nel cuore della notte; il lieto fine è arrivato coi dei Vigili del Fuoco: tratti in salvo, sono tutti in buone condizioni di salute.

L'intervento intorno alle 2 di oggi, 17 gennaio. Alla richiesta di soccorso la sala operativa del Comando Provinciale di via Zigarelli ha inviato la squadra del distaccamento di Montella col supporto di una seconda dalla sede centrale di Avellino; i giovani sono riusciti a indicare al telefono il percorso che stavano facendo, permettendo ai vigili del fuoco di individuare la zona e quindi raggiungerli.

Arrivati in località Campolaspierto, ad oltre mille metri di altitudine, i pompieri hanno trovato l'automobile bloccata. Probabilmente i quattro, tre uomini e una donna, tutti originari del Salernitano, non credevano che avrebbero trovato la neve o avevano pensato che l'automobile fosse comunque in grado di affrontare la strada in quelle condizioni. I quattro non hanno avuto bisogno di soccorso medico; i vigili del fuoco li hanno aiutati a rimettersi in carreggiata per fare ritorno a casa.

