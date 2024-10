Bloccano auto per strada e tentano di rubarla: la donna alla guida trascinata fuori, ma la cintura sventa la rapina Un video, pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, mostra quello che sarebbe un tentativo di rapina di un’auto sulla Statale 268, nel Vesuviano. La donna al volante, trascinata fuori dall’auto, è stata salvata dalla cintura di sicurezza, che ha rovinato i piani dei malviventi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

La cintura di sicurezza può salvare una vita in occasione di un incidente stradale, ma può tornare utile anche durante un tentativo di rapina. Lo dimostra un video pubblicato sui social dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che mostrerebbe un tentativo di rapina avvenuto sulla Strada Statale 268, tra San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano, nell'area Vesuviana della provincia di Napoli, in cui è stata proprio la cintura di sicurezza allacciata a impedire che la donna al volante venisse definitivamente trascinata fuori dalla vettura e che i malviventi potessero dunque rubarla indisturbati.

Le immagini mostrano due uomini incappucciati e armati di coltello che, mentre procedono sulla carreggiata a bordo di una Mercedes, si fermano improvvisamente, bloccando anche la vettura che è dietro di loro. Uno dei malviventi si avvicina dunque al lato della guida, rompe il finestrino, afferra la donna al volante e cerca di trascinarla fuori dall'auto; ci riesce quasi, se non fosse per la cintura di sicurezza, che la donna indossa, e che impedisce al malviventi di compiere fino in fondo il suo proposito, con la complicità anche di alcuni automobilisti, che hanno suonato il clacson nel tentativo di mettere in fuga i rapinatori.

"Viviamo un clima di guerra – ha affermato il deputato Borrelli – i criminali vanno fermati. Ho inviato le immagini alle forze dell’ordine affinché, quanto prima, si possa risalire ai vigliacchi aggressori che devono essere affidati alla giustizia. Il senso di impunità ormai dilagante favorisce il fiorire di fenomeni delinquenziali che rendono sempre più difficile la quotidianità dei cittadini, assediati, che vivono nell’insicurezza e nel terrore. I testimoni riferiscono che la Statale 268 è molto spesso teatro di episodi simili. I malviventi approfittano del traffico per commettere le loro nefandezze e dileguarsi rapidamente. Pugno durissimo e pene esemplari, questa è l’unica strada se si vuol fermare l’escalation di violenza e criminalità che sta divorando Napoli e provincia".