Blitz tra Melito e Napoli centro: trovati fucili, pistole, kalashnikov e sette chili di droga

La Polizia di Stato ha effettuato un blitz tra Napoli e Melito, rinvenendo numerose armi e chili di droga; in arresto un 30enne e un 25enne.

Le armi rinvenute durante il blitz tra Napoli e Melito

Tre revolver, un fucile a pompa, due fucili d'assalto. Oltre a circa sette chili di droga. Tutto nel bilancio dell'operazione della Polizia di Stato andata in scena nella giornata del 13 gennaio a Melito, in provincia di Napoli, e che si è conclusa con l'arresto di due persone, un 30enne e un 25enne, entrambi del posto. In campo gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, alle Unità Cinofile Antidroga e anti esplosivo e alla Polizia Scientifica.

I fucili nel motore del condizionatore

Il 30enne è stato intercettato mentre era in auto; controllato, aveva con sé una pistola semiautomatica Beretta, Cal. 6,35. Il ritrovamento dell'arma ha portato alla perquisizione della sua abitazione, dove, nel vano di ingresso, gli agenti hanno trovato una busta di plastica contenente materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti: buste in plastica per il sottovuoto, mascherine, pellicola, macchina per il sottovuoto, un bilancino di precisione ed una bilancia da cucina. Inoltre, all'interno del motore di un condizionatore posto sul lastrico del solaio, al quale si accede attraverso una finestra posta a circa 3 metri dal suolo sul ballatoio, davanti alla porta dell'abitazione, sono stati trovati due due fucili M70 AB2, variante jugoslava del kalashnikov.

Gli agenti hanno controllato anche l'abitazione della compagna del 30enne, nel centro storico di Napoli, dove, in un vano utilizzato esclusivamente dal ragazzo, c'erano 13 panetti di hashish per complessivi 1.3 chili. In quella circostanza i poliziotti hanno controllato anche l'abitazione del 25enne, in cui hanno trovato una pistola semiautomatica cal. 6,35 con 5 cartucce dello stesso calibro.

Il box pieno di armi e droga a Melito

Sempre a Melito, in un box sono stati rinvenuti 3 revolver 357 magnum, un fucile a pompa cal. 20, 312 cartucce di vario calibro, ben 29 panetti di hashish del peso complessivo di circa 3 kg, 6 buste contenenti circa 650 grammi di marijuana, 32 buste di cocaina per un peso complessivo di circa 2 kg e 2 giubbotti antiproiettile. Il 30enne e il 25enne sono stati condotti nel carcere di Poggioreale; il primo è accusato di porto e detenzione abusiva di arma comune da sparo e da guerra, l'altro di porto abusivo di arma comune da sparo.