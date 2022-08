Blitz nel rione Poverelli di Torre Annunziata: tra i baby pusher un bimbo di 11 anni, 18 arresti Blitz all’alba a Torre Annunziata, 18 arresti nel rione Poverelli: in manette due mamme, i minorenni usati per consegnare la cocaina.

A cura di Nico Falco

Il blitz nel rione Poverelli di Torre Annunziata (Napoli)

Blitz all'alba nel rione Poverelli di Torre Annunziata: eseguita dalle prime ore di oggi, 5 agosto, una misura cautelare per 18 persone, ritenute coinvolte nel sistema narcotraffico del complesso di palazzine popolari della provincia di Napoli. I carabinieri hanno scoperto che la cocaina veniva consegnata a domicilio da baby pusher minorenni: tra loro un bambino di appena 11 anni.

In campo, con numerose pattuglie, i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale locale su richiesta della Procura della Repubblica; gli indagati sono accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto di armi comuni da sparo in luogo pubblico: un totale di 60 capi di imputazione, 58 dei quali relativi alla droga. In manette 17 degli indagati durante il blitz, il 18esimo è stato bloccato in mattinata.

Blitz nel rione Poverelli, 18 arresti per droga

Le indagini sono partite nel dicembre 2018, dopo il ferimento a colpi d'arma da fuoco di un uomo, risultato poi essere acquirente di una piazza di spaccio. Con appostamenti, sopralluoghi e accertamenti tecnici, i carabinieri hanno documentato, fino al marzo del 2019, un grosso numero di vendite di cocaina ad acquirenti provenienti da tutta la provincia di Napoli; a gestire il traffico appartenenti a diversi nuclei familiari, tutti residenti nel rione Poverelli. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 70 grammi di stupefacente e sono state arrestate in flagranza tre persone.

Leggi anche Bassolino derubato sull'autobus, blocca il ladro e recupera il telefono

Gli spacciatori, hanno appurato i militari, usavano espressioni convenzionali per aggirare le intercettazioni: nelle telefonate venivano usati termini come "ambasciata", "caffè", "coso" e "biscotto" e gli acquirenti venivano ricevuti in appartamenti protetti da sistemi di videosorveglianza abusiva; la cocaina veniva venduta in singole dosi, chiamate "pallini", e anche a diverse decine di grammi alla volta.

Il blitz nel rione Poverelli di Torre Annunziata (Napoli)

La cocaina consegnata dai minorenni a domicilio

A vendere la droga erano anche soggetti che all'epoca dei fatti erano già agli arresti domiciliari per altri reati, mentre dei minorenni venivano utilizzati per la consegna della droga a domicilio. Quando i clienti non pagavano, c'era chi si occupava della riscossione dei crediti: per gli inquirenti il compito era affidato ad alcuni degli indagati che erano in possesso di armi da fuoco.

Per 16 degli indagati, dei quali 5 già detenuti in carcere per altra causa, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per 2 indagate è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Napoli in quanto madri di figli molto piccoli. Al blitz è momentaneamente sfuggito uno dei destinatari, bloccato qualche ora dopo dai carabinieri. Infine, quattro degli indagati sono risultati percettori del Reddito di cittadinanza.

(articolo aggiornato alle 12:33 del 5 agosto 2022)