Blitz di carabinieri, polizia e finanza: 200 agenti setacciano Portici e San Giorgio a Cremano All’alba di oggi è scattato un blitz interforze: circa 200 agenti stanno effettuando numerose perquisizioni tra Portici e San Giorgio a Cremano.

A cura di Valerio Papadia

Continuano le operazioni delle forze dell'ordine a contrasto dell'illegalità: all'alba di oggi, venerdì 13 ottobre, un blitz interforze, una cosiddetta operazione "Alto Impatto", è scattata tra Portici e San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli. Circa 200 agenti appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, dalle prime luci di questa mattina stanno eseguendo numerose perquisizioni nelle due città alle pendici del Vesuvio. I dettagli dell'operazione non sono ancora stati resi noti ma, come spesso accade in questi casi, è verosimile aspettarsi il sequestro di armi e/o sostanze stupefacenti.

Due operazioni simili sono andate in scena nelle scorse settimane – precisamente il 5 e il 14 settembre – a Caivano. In entrambe le occasioni, circa 400 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri setacciarono il Parco Verde e il Rione Iacp. In uno di questi blitz, nel primo in particolare, le forze dell'ordine avevano trovato e sequestrato soldi e droga, ma soprattutto degli scoiattoli di Prevost, che la criminalità usava come regalo perché somiglianti ai Cip e Ciop della Disney.