Blitz della polizia locale al centro di Napoli, 160 multe tra parcheggiatori abusivi e sosta selvaggia Blitz a tappeto a Borgo Orefici, via Marina e via Duomo: elevate 160 multe, sanzioni a parcheggiatori abusivi e garage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz a tappeto della Polizia Locale al centro storico di Napoli questa mattina, venerdì 15 novembre 2024. I caschi bianchi, a quanto apprende Fanpage.it, sono intervenuti in diverse strade, da Borgo Orefici, a via Duomo a via Marina, per una vasta operazione contro i parcheggiatori abusivi e la sosta selvaggia. In azione gli agenti dell'Unità Operativa IAES e dell'Unità Operativa Avvocata.

Vasta operazione al centro storico

Sanzionati e denunciati due parcheggiatori abusivi. Ai quali sono stati sequestrati anche i proventi illecitamente percepiti. Nel mirino anche le autorimesse private. Sono stati verbalizzati i movieri, ossia quegli addetti con pettorine e bandierine che invitano gli automobilisti ad entrare nei garage. I movieri facevano capo a due società di parcheggio auto e sono stati sanzionati per la difforme attività e le relative auto parcheggiate sui marciapiedi. L'operazione ha riguardato anche la sosta selvaggia, con decine di multe elevate. Complessivamente sono stati elevati circa 160 verbali.

I controlli della polizia locale

Le operazioni di controllo della Polizia Locale di Napoli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in altre zone della città, dove sono previsti blitz a sorpresa per contrastare i fenomeni illegali e la sosta selvaggia. Gli agenti dei caschi bianchi sono costantemente impegnati a garantire sicurezza dei cittadini e migliori condizioni di viabilità in città. Purtroppo il fenomeno della sosta selvaggia, con le auto parcheggiate in doppia e tripla fila, sulle corsie preferenziali e anche sui marciapiedi, è ancora molto diffuso. Da qui, i costanti controlli della polizia locale a difesa della città.