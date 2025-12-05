Blitz dei carabinieri tra Secondigliano e Arzano: sequestrate armi e droga, arrestati 4 fratelli

Maxi operazione antidroga dei carabinieri napoletani: i militari dell’Arma hanno sequestrato oltre 50 chili di droga e una pistola, risultata rubata; 4 fratelli sono finiti in manette.

Una vasta operazione antidroga, che ha dato i suoi frutti, quella messa in campo nelle scorse ore dai carabinieri tra Secondigliano, quartiere della periferia Nord di Napoli e Arzano, cittadina della provincia che sorge proprio alle porte della città: nel corso dei controlli sono stati arrestati 4 fratelli e sequestrati più di 50 chili di droga, oltre che una pistola.

Ad entrare in azione sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella. Mentre stavano scandagliando via del Camposanto a Secondigliano, i militari dell'Arma hanno notato il 23enne Mario Cortese e sua sorella, 20 anni, mentre gettavano alcune scatole di cartone dal balcone di un'abitazione: all'interno delle scatole, i carabinieri hanno rinvenuto 41 chili e 225 grammi di hashish. Così, fratello e sorella sono stati arrestati, mentre la madre, una donna di 45 anni, è stata denunciata; la droga è stata sequestrata, così come materiale atto al confezionamento della sostanza, telefoni e manoscritti.

L'operazione antidroga è proseguita a Secondigliano: nel quartiere napoletano i carabinieri hanno controllato anche l'abitazione di Francesco Celentano, 27 anni. Durante la perquisizione, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Beretta modello APX calibro 9×21, risultata rubata nel 2024; il 27enne è stato così arrestato. Ma i controlli non sono finiti qui: i carabinieri si sono spostati ad Arzano, in casa di Emanuele Celentano, 22 anni, fratello di Francesco; qui, in un armadio, i militari hanno trovato 12 chili e 600 grammi di hashish. Anche per il fratello minore, dunque, è scattato l'arresto.