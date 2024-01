Blitz contro il traffico di droga nella provincia di Caserta: 100 carabinieri in azione, 13 arresti Due persone sono state arrestate in flagranza di reato, mentre 500 grammi di droga tra cocaina, eroina e hashish sono stati sequestrati durante l’operazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Vasta operazione, dalle prime luci dell'alba di questa mattina, giovedì 11 gennaio, contro il traffico di droga nella provincia di Caserta, che ha visto impegnati sul campo circa 100 militari dell'Arma, 40 mezzi e 4 unità cinofile: i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, insieme ad altri colleghi dei reparti speciali, hanno eseguito 13 misure di custodia cautelare, nei confronti di altrettante persone, tra Castel Volturno, altre cittadine della provincia di Caserta, Salerno e Teramo, ritenute responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Contestualmente, i militari dell'Arma hanno effettuato anche diverse perquisizioni presso alcune strutture che sorgono nel Comune di Castel Volturno. Durante l'operazione, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due persone e sequestrato 500 grammi di sostanza stupefacente, in particolare cocaina, eroina e hashish. L'operazione, come detto, si è svolta con il supporto di 4 unità cinofile dell'Arma: i cani Axel e Attila, specializzati nel ritrovamento di sostanze stupefacenti, e i cani Ave e Athos, specializzati invece nel ritrovamento di armi ed esplosivi.