Blitz al Pallonetto di Santa Lucia: trovata droga dello stupro e un fucile a pompa

Cocaina rosa, immagine di repertorio

La chiamano cocaina rosa, anche se con la polvere bianca non ha nulla a che fare: conosciuta anche come "tusi" o "tusibi", è un mix di sostanze, principalmente ketamina ed ecstasy, che può portare anche a dissociazione ed amnesia e ha guadagnato da tempo un proprio spazio tra le droghe "da sballo", diffuse tra giovani e giovanissimi. Ed è per questo nota anche come "droga dello stupro", perché rende le vittime incapaci di reagire. C'era anche questa, tra le sostanze sequestrate dalla Polizia di Stato durante controlli mirati nel Pallonetto di Santa Lucia, nel centro di Napoli.

L'intervento degli agenti nella mattinata di oggi, 3 settembre. Gli agenti hanno effettuati quattro perquisizioni domiciliari in abitazioni della zona, poi hanno passato al setaccio le aree comuni. Ovvero quelle che, regola vuole, sono praticamente da prassi utilizzate per nascondere armi e droga: uno stratagemma per evitare i sequestri o, perlomeno, le conseguenze penali nel caso vengano trovate. Controllando le corti interne di alcuni stabili, i poliziotti del commissariato San Ferdinando e della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno rinvenuto complessivamente 300 grammi di stupefacenti, tra hashish, marijuana, cocaina e cocaina rosa, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.

All'interno di un archivolto in prossimità di un giardino, poi, in un'area dove erano stati scaricati parecchi rifiuti e a cui si accedeva tramite uno scantinato nel piano interrato, raggiungibile dalla corte interna di uno degli edifici, è stato trovato un fucile Winchester a pompa con matricola 12AZW30641, risultato rubato. L'arma e la droga sono stati sequestrati e sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.