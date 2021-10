Blitz al mercato ittico di Pozzuoli: sequestrati 50 chili di pesce marcio Operazione dei carabinieri del Nas al mercato del pesce di Pozzuoli, molto noto in tutta la provincia: i militari dell’Arma hanno sequestrato 50 chili di prodotti ittici in pessimo stato di conservazione. Elevate multe per un totale di 2mila euro, mentre uno dei venditori è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

A cura di Valerio Papadia

Vasta operazione a tutela della salute dei consumatori quella eseguita alle prime luci dell'alba di oggi dai carabinieri del Nas di Napoli nel mercato ittico di Pozzuoli, molto noto in tutta la provincia partenopea, e non solo. I militari dell'Arma hanno atteso che il mercato del pesce aprisse le porte al pubblico e, subito dopo, hanno fatto scattare il blitz: complessivamente sono state impiegate 5 squadre del Nas (Nucleo anfisofisticazioni e sanità), per un totale di 20 ispettori, oltre al comandante Alessandro Cisternino. Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato 50 chilogrammi di pesce in pessimo stato di conservazione, dal valore di circa 2.500 euro.

Complessivamente, i militari del Nas hanno riscontrato 9 violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, elevando un totale di 2mila euro di multe; inoltre, uno dei venditori è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. I controlli hanno riguardato tutti gli stand presenti all'interno del mercato ittico di Pozzuoli: l'operazione ha evidenziato gravi criticità dal punto di vista dell'igiene e della cattiva conservazione dei prodotti ittici, ma anche la mancanza di tracciabilità, dal momento che alcuni commercianti non hanno saputo fornire ai carabinieri indicazioni sulla provenienza della merce esposta negli stand.