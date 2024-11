Blitz al mercato di Antignano al Vomero, sequestrati 400 chili di cibo in cattive condizioni igieniche

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Numerosi controlli operati dai carabinieri, nelle ultime ore, in diversi quartieri di Napoli, volti soprattutto alla verifica della sicurezza alimentare e al monitoraggio della circolazione stradale. In particolare al Vomero, quartiere collinare della città, i militari della locale compagnia hanno setacciato lo storico mercato di Antignano: qui, i carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità, sequestrando 400 chili di prodotti alimentari, conservati in condizioni igienico-sanitarie considerate non idonee.

Nel mercato di Antignano, i carabinieri della compagnia Vomero sono stati accompagnati anche dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, dagli agenti della Polizia Locale e dai tecnici dell'Asl Napoli 1 Centro e dell'Enel. Complessivamente, sono state elevate multe per 30mila euro per violazioni sanitarie, occupazione abusiva della sede stradale e veicoli in sosta irregolare.

Come detto, i controlli hanno riguardato anche altri quartieri del capoluogo campano. A Scampia, periferia settentrionale della città, i carabinieri della compagnia Stella hanno denunciato due persone: un 28enne trovato in possesso di un coltello a serramanico e un 41enne che aveva allestito una struttura abusiva, adibita alla vendita di dolciumi, con allaccio irregolare alla rete elettrica pubblica; la struttura è stata sequestrata.

Ancora i militari della compagnia Stella, nella zona di piazza Garibaldi e nelle aree circostanti hanno denunciato due persone per ricettazione e riciclaggio, poiché sorprese in sella a un motociclo con telaio contraffatto.