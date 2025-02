video suggerito

Blitz a Pomigliano, Sabino Edificante 'o Malese tra gli arrestati: telefono in carcere e armi Tra i destinatari dell'ordinanza eseguita oggi dai carabinieri a Pomigliano d'Arco c'è anche Sabino Edificante il "Malese": è accusato di compravendita di armi e di avere usato un telefono in carcere per favorire il clan Cipolletta.

A cura di Nico Falco

C'è anche Sabino Edificante, noto sui social come "‘o Malese", attualmente detenuto nel carcere di Carinola, tra i destinatari dell'ordinanza cautelare eseguita stamattina dai carabinieri contro i due gruppi che si contendevano il controllo di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli; complessivamente gli indagati raggiunti da misura sono 27; per 23 è stato disposto il carcere (tra cui i 4 minorenni), gli arresti domiciliari per gli altri 4. "‘O Malese" sarebbe legato al clan Cipolletta, in contrasto con i Ferretti-Mascitelli, avrebbe fatto da tramite per l'acquisto di alcune pistole e, dopo essere finito in carcere, avrebbe usato un telefono cellulare per favorire il gruppo criminale.

Chi è Sabino Edificante il Malese

Edificante, 41 anni, qualche anno fa era diventato piuttosto popolare sui social e in particolare su TikTok, dove pubblicava video in cui mostrava montagne di banconote, litigi con altri utenti e, spesso, le truffe di cui si rendeva responsabile: con la tecnica nota come "Ciao ciao" fermava degli anziani nel nord Italia e, fingendo di essere il figlio di un loro conoscente, riusciva a raggirarli vendendo loro a prezzi altissimi delle cassette di frutta.

Chiave della sua popolarità, i modi di fare che lo rendevano un caratteristico e sicuramente sopra le righe e infatti all'epoca non pochi avevano creduto che si trattasse di un personaggio costruito. Fino a quando, nel 2022, è arrivato l'ordine di cattura: la Polizia lo ha bloccato vicino a un concessionario di Sant'Anastasia (Napoli), dopo aver individuato il posto proprio grazie all'ultimo video pubblicato sui social. Lo cercavano a seguito di una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione per truffe, spendita di monete false e fuga dopo incidente stradale con feriti.

Sabino Edificante, noto su TikTok come ‘o Malese

Il ruolo del "Malese" nel gruppo Cipolletta

Secondo la ricostruzione degli inquirenti ed avallata dal gip, Sabino Edificante sarebbe stato coinvolto nell'acquisto di armi. Per la precisione Olindo Cipolletta, alias Vincenzo, ritenuto a capo del gruppo criminale, avrebbe comprato otto pistole semiautomatiche con l'intermediazione del "Malese" e di Beniamino Cipolletta e col supporto di altri indagati per il trasporto e la consegna.

Inoltre Edificante, nonostante fosse detenuto, avrebbe avuto la disponibilità di un telefono cellulare in carcere e lo avrebbe utilizzato; per questa accusa è stata formulata anche l'aggravante di avere agito per favorire il clan Cipoletta.