Blanca, su Rai 1 la serie tv girata a Genova, ma la storia originale è ambientata a Pozzuoli Perché il regista Jani Maria Michelini ha deciso di ambientare “Blanca”, fiction su Rai 1 e ispirata al romanzo di Patrizia Rinaldi, a Genova anziché a Pozzuoli.

A cura di Federica Grieco

Maria Chiara Giannetta nei panni di Blanca

Al via da lunedì 22 novembre in prima serata su Rai 1 "Blanca", la fiction tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice partenopea Patrizia Rinaldi. Una produzione firmata dal regista Jani Maria Michelini, resa possibile anche grazie alla consulenza di Andrea Bocelli, tenore di fama internazionale. Nel cast, oltre a Maria Chiara Giannetta, che interpreterà la protagonista, anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Al centro delle vicende che accompagneranno gli spettatori per sei puntate c'è Blanca, diventata non vedente da piccola, che decide di voler entrare a far parte della polizia, in seguito alla morte della sorella maggiore, uccisa dal fidanzato. La protagonista è specializzata in decodage, ossia l'ascolto analitico di tutti i materiali audio, come intercettazioni e interrogatori, legati alle inchieste. Blanca è determinata e riesce a fare strada, nonostante l'ambiente di lavoro nel quale arriva si dimostra poco pronto ad accettare la disabilità della ragazza.

Ambientata a Genova e non più a Pozzuoli

I lettori del romanzo nato dalla penna della scrittrice napoletana noteranno delle differenze tra la storia raccontata sulla carta e quella della fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Anzitutto l'ambientazione: le vicende narrative di Blanca, nella serie interpretata da Maria Chiara Giannetta, si svolgono a Pozzuoli, comune in provincia di Napoli.

Il regista Michelini ha deciso di adottare una scelta stilistica diversa, ambientando le sei puntate a Genova. Tra gli scorci della città portuale, il porto, le zone industriali e il mare, uno dei luoghi chiave della fiction sarà il commissariato, dove Blanca svolge il suo stage. Il regista ha deciso di puntare soprattutto a Rapallo, comune in provincia di Genova.

Le altre due differenze riguardano l'età e la posizione lavorativa. Mentre nei romanzi di Rinaldi, Blanca ha più di quarant'anni ed è una commissaria affermata, nella fiction in onda su Rai 1, la protagonista è una giovane donna che svolge nel commissariato uno stage.

"Blanca" è la prima produzione al mondo ad aver utilizzato l'olofonia, una tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurre i rumori d'ambiente così come vengono percepiti dall'orecchio umano. Una tecnologia che permetterà allo spettatore di potersi immergere nel mondo della protagonista.