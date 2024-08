Blackout a via Duomo e Spaccanapoli, pizzerie e ristoranti senza energia: in arrivo mini-generatori

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Blackout a via Duomo e Spaccanapoli, al centro storico della città, oggi pomeriggio, venerdì 16 agosto 2024, con le strade dei Decumani affollate con migliaia di turisti. Senza energia pizzerie, ristoranti, bar e caffetterie. In arrivo dei mini-generatori da E-Distribuzione, che si è subito attivata per ripristinare l'erogazione elettrica, in quanto, a causa delle ridotte dimensioni dei vicoli dei Tribunali, non è possibile far arrivare le power station.

Doppio guasto sulla rete elettrica, centro di Napoli senza corrente

A provocare i disagi, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe stato un doppio guasto su linee interrate di media tensione, che ha interessato le zone di Via Duomo e Spaccanapoli. Si è verificata un’interruzione dell’erogazione elettrica. I tecnici di E-Distribuzione sono immediatamente intervenuti e stanno facendo arrivare in zona generatori elettrici di piccola taglia per il progressivo ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.

La complessità dell’intervento nei vicoli dei Decumani

La particolare conformazione del centro storico di Napoli, con le sue strade strette e i palazzi storici, rende particolarmente complesso l’intervento di riparazione. Le dimensioni ridotte degli spazi e le infrastrutture presenti rendono impossibile l’utilizzo di grandi generatori o di cavi esterni, soluzioni tipicamente adottate in casi simili.

In arrivo mini-generatori per ripristinare l'energia

Per far fronte a questa situazione, i tecnici di E-Distribuzione hanno optato per una soluzione più agile e mirata: l’utilizzo di generatori elettrici di piccola taglia, installati direttamente sulle cabine di bassa tensione. Questa consentirà un progressivo ripristino dell’erogazione di energia elettrica nelle zone colpite dal guasto. E-Distribuzione "si scusa per il disagio causato dall’interruzione e garantisce che i propri tecnici lavoreranno senza sosta per ripristinare completamente il servizio elettrico in tutta la zona".