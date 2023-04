Black out dei cellulari nel Casertano: un ladro aveva rubato i pezzi dell’antenna Un ladro ha bloccato le comunicazioni cellulari nel centro di Santa Maria a Vico (Caserta): ha rubato i moduli dell’antenna. Bloccato dai carabinieri.

A cura di Nico Falco

I moduli rubati dall’antenna a Santa Maria a Vico

Niente linea, niente Internet: telefono isolato, che non riagganciava la linea in nessun modo. Seccatura non da poco, quella che si sono trovati ad affrontare parecchi residenti del centro di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta: tutti i cellulari che avevano una scheda di un determinato gestore avevano smesso di funzionare improvvisamente. Il disservizio, però, non era colpa dell'operatore: era stato un ladro che aveva rubato pezzi dell'antenna.

L'anomalo black out, che nei fatti aveva bloccato le comunicazioni di ogni tipo nel centro del comune, è stato registrato intorno alle 13:00 di oggi, 4 aprile. La causa è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, che sono stati inviati dalla centrale operativa in località Monticello per controllare cosa fosse successo all'antenna. Una volta sul posto, i militari hanno constatato che la recinzione di protezione era stata danneggiata. E, qualche passo più avanti, c'era ancora il ladro all'opera: stava armeggiando sull'antenna con attrezzi da elettricista e stava smontando le unità remote di radiofrequenza e le stava caricando sulla sua automobile.

Bottino di valore rivelante: ogni modulo ZTE, fondamentale per garantire la trasmissione di dati e fonia, vale infatti oltre 20mila euro. L'uomo è stato bloccato e identificato: si tratta di un 45enne napoletano, che è stato trasferito nelle camere di sicurezza dell'Arma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il materiale rubato è stato recuperato e riconsegnato ai tecnici della società fornitrice del servizio, che ha subito cominciato il ripristino dei collegamenti.