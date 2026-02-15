Bimbo trapiantato, il cuore bruciato conservato in un comune contenitore di plastica

Il cuore bruciato trapiantato nel bimbo di 2 anni all'ospedale Monaldi di Napoli sarebbe stato trasportato da Bolzano in un comune contenitore di plastica rigida e non nel box sanitario utilizzato per la conservazione degli organi espiantati. È quanto sta emergendo nelle ultime ore dagli atti dell'inchiesta. I carabinieri dei Nas di Napoli negli scorsi giorni hanno sequestrato il contenitore utilizzato per il trasporto del cuoricino, poi impiantato nel corpo del bimbo originario di Nola, il 23 dicembre scorso. Il cuore, però, secondo le prime indagini, sarebbe stato "bruciato", in quanto conservato sembrerebbe con ghiaccio secco, che arriva fino a meno 80 gradi centigradi, e non con quello tradizionale. Temperature troppo basse che avrebbero danneggiato i tessuti del muscolo. Il box utilizzato, poi, di quelli simili ai contenitori che si usano per conservare il cibo in frigo, non sarebbe stato dotato dei dispositivi tecnologici necessari per monitorare la temperatura. La vicenda era emersa già ieri, come riportato dal Tg1 Rai.

Le indagini sull'uso del ghiaccio secco

Il nodo delle indagini però non risiederebbe tanto nella tipologia del box usato, quanto nell'uso, invece del ghiaccio tradizionale, di quello secco. Sulla storia del bimbo indaga la Procura della Repubblica di Napoli, VI sezione, pm Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci, che ha aperto un'inchiesta con al momento 6 operatori sanitari indagati. Indagini delegate anche ai carabinieri del Nas di Trento che nei prossimi giorni provvederanno a chiarire cosa sia avvenuto a Bolzano, in Trentino Alto Adige, e ad individuare chi avrebbe reperito il ghiaccio ed eseguito i controlli prima della partenza per Napoli. Accertamenti in corso presso l'ospedale San Maurizio. A Bolzano, secondo le prime informazioni, il 23 dicembre si erano recate diverse equipe mediche per il prelievo di organi da trapiantare. Il bambino, intanto, è attualmente ricoverato al Monaldi di Napoli, in coma farmacologico e tenuto in vita grazie all'Ecmo, un macchinario che simula l'attività cardiaca. Il Bambin Gesù di Roma lo ha dichiarato non più trapiantabile, anche se la speranza resta ancora viva.