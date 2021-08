Bimbo tedesco di 10 anni si perde negli Scavi di Pompei: ritrovato dopo ore nel Tempio di Apollo Piccola disavventura per una famiglia di turisti tedeschi in visita agli Scavi di Pompei: la coppia di turisti ha allertato i carabinieri di stanza nel Parco Archeologico, riferendo che il loro bambino di 10 anni era scomparso. Solo dopo alcune ore, il bimbo è stato ritrovato dai militari dell’Arma.

A cura di Valerio Papadia

Panico nel Parco Archeologico di Pompei nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 agosto: un bambino di 10 anni, di nazionalità tedesca, si è perso all'interno degli Scavi. I carabinieri di stanza nel Parco Archeologico sono stati allertati da una coppia di turisti tedeschi, in visita alle rovine della civiltà romana sommersa dall'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo, riferendo che il loro bambino di 10 anni si era allontanato ed era scomparso. I militari dell'Arma hanno così avviato subito le ricerche, perlustrando il vasto sito archeologico e soltanto dopo alcune ore, quando la coppia tedesca era ormai stata presa dal panico e dallo sconforto, il bambino è stato ritrovato: in buona salute, si trovava all'interno del cosiddetto Tempio di Apollo.

Ferragosto a Napoli, controlli a tappeto: 600 carabinieri per le strade

Intanto, il Ferragosto si avvicina. Per garantire che tutti possano trascorrere la festività in sicurezza, anche alla luce della pandemia di Coronavirus, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno previsto stringenti controlli, non soltanto nel capoluogo, ma anche lungo la costa e sulle isole: oltre 600 i militari dell'Arma impegnati per le strade. I porti delle tre isole del Golfo (Capri, Ischia e Procida) saranno blindati, mentre i fondali saranno controllati dai carabinieri subacquei. Sulla terraferma ci saranno invece pattuglie a piedi e a cavallo, nonché i militari del Nucleo Cinofili di Sarno.